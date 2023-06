Tênis: em alta, modalidade cresce no Pará e estado deve entrar na rota de grandes competições

Beatriz Haddad, Luisa Stefani, Laura Pigossi, Thiago Wild, estes são só alguns dos grandes nomes brasileiros do tênis que estão realizando grandes feitos em Roland Garros, um dos maiores torneios internacionais da modalidade, e levando de volta os holofotes para o esporte no Brasil. No Pará, o tênis também está em alta e o estado deve ser rota para grandes competições.

“Vamos realizar este ano ainda quatro torneios estaduais, tanto na capital quanto no interior. Já realizamos o Campeonato Brasileiro Interclubes, vai ter mais um torneio nacional, que é o tradicional Açaí Bowl. Uma novidade vai ser o torneio internacional profissional, ITF World Tennis Tour, que vai atrair atletas do mundo inteiro. Um marco para o Pará. Este ano é um ano vitorioso para o tênis no nosso estado, estamos na rota dos torneios nacionais e internacionais”, afirmou o presidente da Federação Paraense de Tênis (FTP), Roberto Kataoka.

Querendo projetar o estado à nível nacional, o presidente da FTP afirma que a entidade já trabalha para além dos torneios, mas capacitando treinadores para que assim eles formem grandes atletas.

“A melhor forma de desenvolver novos talentos é fazer o trabalho que temos feito, com mais torneios, parcerias com clubes e academias, para assim ter um maior número de adeptos. Estamos capacitando nossos professores, para assim termos condições de ter um nível maior de atletas. Todo o trabalho que fazemos desde a capacitação até o desenvolvimento de torneios, faz com que a gente possa tirar proveito de vários talentos que possam surgir”, explicou.



E o Pará já tem grandes nomes crescendo no cenário nacional, segundo Roberto Kataoka, três atletas são as apostas dele para projetar o nome do estado em grandes competições. “Temos nomes que podem brilhar nos torneios no futuro: o Eduardo Lima, que está entre os melhores do Brasil, e tem apenas 17 anos; o Nicolas Matos, com 14 anos e também já está bem ranqueado; e a Anna Gonçalves que vem também se empenhando em representar o estado internacionalmente”, afirmou.

A vencedora do Troféu Romulo Maiorana 2023, na modalidade, Anna Gonçalves está se empenhando para cumprir as palavras do dirigente da FTP. Ela, que começou a praticar o esporte aos oito anos de idade, hoje aos 20 anos mora nos Estados Unidos e está focada em realizar seu grande sonho: participar dos grandes torneios internacionais.

“Meu principal objetivo agora é realizar uma boa temporada nas competições da ‘Conference Carolinas’, buscando alcançar resultados significativos. Além disso, irei participar de torneios profissionais reconhecidos, como os organizados pela Federação Internacional de Tênis e pela Associação de Tênis Feminino Essas competições representam uma oportunidade valiosa para a minha evolução e contribuirá para conseguir adquirir experiência no cenário profissional. Estou comprometida em continuar aprimorando meu jogo, trabalhando com dedicação e perseverança para em breve competir em um nível profissional mais elevado”, disse a atleta.

Anna atualmente dedica cerca de cinco horas diárias para treinos, divididos entre horas na quadra e na academia. Para ela o aprimoramento é uma forma de alcançar as conquistas que ela busca na carreira.

“Pretendo conquistar títulos na carreira, o primeiro é ser campeã da liga que eu jogo nos Estados Unidos. Em seguida, conseguir alguns títulos de torneios internacionais. Essas vitórias progressivas me ajudarão a solidificar meu lugar no cenário do tênis e, no futuro, espero ter a oportunidade de competir em Grand Slams, alcançando assim os patamares mais altos do esporte”, afirmou.

Para a atleta paraense, Bia Haddad é atualmente uma das suas grandes inspirações na carreira. A tenista que chegou a semifinal em Roland Garros, e perdeu apenas para a número 1 do mundo, Iga Swiatek, foi uma das grandes responsáveis por levar o esporte de volta ao destaque no cenário nacional.

“Ela é uma grande inspiração para a minha carreira profissional. Ter um exemplo de uma atleta brasileira no circuito profissional me motiva a buscar destaque e sucesso semelhante. Fico feliz em ver que temos vários atletas brasileiros despontando internacionalmente, seguindo os passos do Guga. Com determinação, estou trilhando um caminho sólido em direção ao sucesso no circuito profissional, acredito que posso me destacar nesse mundo do tênis”, disse.

Sobre representar o Pará nas grandes competições, Anna afirma que é o seu grande êxito apesar das dificuldades na prática do esporte que ainda existe na região. “Sinto um imenso orgulho em representar meu estado em todas as competições em que participei. Praticar tênis em alto nível em Belém tem seus desafios, pois o esporte ainda não é tão difundido na região. No Brasil, em geral, ainda precisamos de mais atletas dedicados a esse esporte, quanto mais tivermos, mais o esporte crescerá no país. Estou otimista com relação ao futuro do tênis aqui e espero poder contribuir para o desenvolvimento desse esporte incrível”, finalizou a tenista.