Troféu Romulo Maiorana elege seus vencedores e destaques do esporte paraense em 2023

Na noite desta terça-feira (16) foi realizada a aguardada 29ª edição do Troféu Romulo Maiorana (TRM), no teatro Maria Sylva Nunes, localizado na Estação das Docas, em Belém. O evento, que reuniu grandes destaques do esporte paraense, é considerado o mais importante do cenário esportivo do estado.

A noite foi marcada por momentos de celebração e reconhecimento aos atletas que se destacaram ao longo do último ano. Nomes consagrados e promissores do esporte paraense foram agraciados com os cobiçados troféus, simbolizando a excelência e contribuição para o desenvolvimento esportivo da região.

A cerimônia contou com a presença de personalidades do meio do esporte, incentivadores do projeto e um público entusiasmado. Familiares se emocionaram no anúncio de cada premiado.

Incentivo ao esporte amador

Além de prestigiar a temporada vitoriosa dos atletas, o TRM tem como principal objetivo incentivar o esporte no estado. Quem falou sobre isso foi o superintendente da TV Liberal, Fernando Nascimento, que destacou o caráter oportunizador da premiação.

"O incentivo é a essência do troféu. O premio sempre esteve preocupado em promover o espore amador, abrir janelas de oportunidade", disse Fernando Nascimento.

'Esporte Responsa'

Quem venceu a categoria "Esporte Responsa" foi o "Projeto Incluir", de Santa Izabel do Pará. A iniciativa é coordenada por Márcio Luiz e visa proporcionar treinos de futebol para crianças carentes e com deficiência. Sobre esse público-alvo, Márcio fez um discurso emocionado no palco do Maria Sylvia Nunes.

"A nossa luta maior é pelas 'pessoas invisíveis'. Queria dedicar esse prêmio à cidade de Santa Izabel, fizemos plantões para a votação online. Talvez vocês não tenham noção do que isso representa pra gente. Em nome de todas as crianças em vulnerabilidade social e com deficiência, quero dizer que com nosso projeto vocês serão ouvidos. Vocês têm vida!", disse Márcio.

Octacampeão

Um velho conhecido da premiação voltou a subir ao palco do Maria Sylvia Nunes: o ginasta Mario Nunes. Em 2023, ele conquistou o oitavo prêmio da carreira e alcançou o posto de maior vencedor da história do Troféu. Em um discurso emocionado, o atleta disse que pensou em não se candidatar ao TRM deste ano, mas voltou atrás devido ao incentivo da família e do staff.

"Gostaria de parabenizar o Grupo Liberal, os atletas e patrocinadores. Vocês mudaram a minha vida, esse é meu oitavo título e vou continuar lutando pelo esporte paraense e pela ginástica. Esse ano foi o mais difícil de todos, mesmo após eu ganhar o sétimo troféu, muita gente veio me criticar. Eu pensei muito, se me candidataria de novo, mas tive três pilares que me fizeram não desistir. Primeiro a minha mãe, o meu treinador, e o meu fisioterapeuta. Orgulho de ter eles, que acreditaram no meu trabalho desde cedo. Graças a ele e o TRM fizeram meu sonho ser realidade", comemorou.

Personalidade esportiva

Assim como em 2022, quem venceu o prêmio de personalidade esportiva deste ano foi uma figura ligada ao futebol. O prestigiado foi o coordenador técnico do Remo, Agnaldo de Jesus. Ele faz um trabalho social ajudando pessoas carentes, que precisam de auxilios médicos.

"Fico feliz de compartilhar com todos esse momento especial. Não sou paraense, mas sou filho adotivo do estado. Não saio daqui por nada desse mundo. O que faço hoje aprendi com meus pais, precisamos valorizar nossos pais. Hoje eu compartilho minha amizade, minha credibilidade, com as pessoas que mais precisam. Agradeço por esse reconhecimento", disse Agnaldo.

Veja a lista de vencedores do TRM:

Atletismo: Elias Oliveira dos Santos

Basquete: Thiago Trindade

Ciclismo: Samuel Barroso

Futsal: Evandro Diniz Cardoso

Ginástica: Mário Nunes

Handebol: Joyce Santos de Sousa

Karatê: Nicolas Magalhães

Remo: Camile Lima

Tênis de mesa: Francis Layla da Silva

Tênis de quadra: Anna Gonçalves

Voleibol: Eloysa Cheim

Melhor atleta com deficiência: Cleonete Reis

Melhor árbitro: Fernando Melo

Melhor treinador: Dennys Almeida Tavares (Basquete)

Esporte Responsa: Projeto Incluir

Federação do ano: Federação de Tênis

Personalidade esportiva: Agnaldo de Jesus

Atleta do ano: Cleonete Reis (atleta com deficiencia)