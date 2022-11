Troféu Romulo Maiorana se destaca por apoiar e premiar atletas olímpicos paraenses 

Em 1993 o Troféu Romulo Maiorana (TRM) ganhou a sua primeira edição. O prêmio, que já começou grande, buscava homenagear os atletas e agentes que potencializam o futebol paraense. Hoje, 29 anos depois, o projeto incluiu outras modalidades, tornou-se a maior premiação esportiva do estado e sonho dos desportistas locais.

Inicialmente, o TRM era exclusivamente para premiar os destaques do futebol paraense. Christian Costa, um dos idealizadores do projeto, relembrou que a iniciativa foi inspirada no Prêmio Charles Muller, que era realizado pela Rede Globo e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“[O prêmio foi realizado] no início das comemorações para os 100 anos de futebol no Brasil e destacava os melhores do campeonato brasileiro de futebol profissional. Então, um grupo de cinco profissionais assumiu o desafio de criar a versão local desta premiação. Pela TV Liberal participaram o Superintendente Fernando Nascimento, o Gerente de Marketing Washington Braun e o editor de esportes Gilson Farias, além de Guilherme Guerreiro e eu”, contou Christian.

Nas primeiras edições, o Troféu tinha categorias como Melhor Equipe; Melhor Artilheiro; Melhor Jogador e Melhor Goleiro. “No período de 1993 a 1996, o TRM homenageou craques revelados no Pará, como Ageu Sabiá, artilheiro do Campeonato de 1993, atuando pela Tuna Luso, ou jogadores que vieram de outros estados, como o goleiro Clemer, do Clube do Remo”, lembrou Christian.

Christian Costa foi um dos idealizadores do projeto (Cristino Martins/O Liberal)

"Oscar do Esporte no Pará"

As transformações do prêmio ocorreram a partir do ano de 1997. Segundo Christian, apesar da força do futebol paraense, naquele ano, a modalidade não vivia um bom momento e estava em crise. Assim, a organização decidiu não realizar a evento naquele ano e passou a incluir outros esportes. Com isso, o TRM se tornou a maior premiação esportiva do Pará, atingindo atletas e modalidades até então de menor visibilidade.

“Para garantir sua continuidade, foi necessário que o TRM passasse por significativas transformações, deixando de ser uma premiação exclusiva do futebol e aumentasse o espectro das modalidades esportivas homenageadas. A partir de 1998, a TV Liberal premiou os melhores atletas de mais de uma dezena de modalidades esportivas, além do futebol, e o TRM ficou conhecido como o Oscar do Esporte no Pará”, explicou Christian.

Este ano, na 28ª Edição, o Troféu Romulo Maiorana contou com 19 premiações e teve a maior votação da história do projeto. Foram mais de sete milhões de votos computados. Além do troféu simbólico, os atletas vencedores recebem um apoio mensal de R$550 durante um ano.

Na última edição, o grande destaque deste ano foi a paratleta Perla dos Santos Assunção, do basquete em cadeira de rodas. Além de ter vencido na categoria Atleta com Deficiência, Perla levou o anel pódio por ter sido eleita a Atleta do Ano.

Christian Costa ressaltou que a premiação é extremamente importante para os atletas, pois possibilita reconhecimento e mais destaques aos atletas locais.

“A importância e o impacto do TRM na carreira de atletas agraciados são difíceis de serem mensurados quantitativamente, no entanto, podemos identificar vários exemplos de atletas que obtiveram destaques e conquistas internacionais, algum tempo após receberem a homenagem e o apoio da TV Liberal”, concluiu Christian.