Troféu Romulo Maiorana premia melhores esportistas paraenses; confira os vencedores

A noite desta terça-feira (17) foi de destaque aos melhores nomes do esporte paraense. Isso porque ocorreu a 28ª edição do Troféu Romulo Maiorana (TRM), a maior premiação do esporte local. A cerimônia de entrega dos troféus ocorreu no Teatro Maria Sylva Nunes, na Estação das Docas, em Belém.

Após os anos de 2021 e 2022, quando a premiação foi realizada no Bom Dia Pará devido à pandemia da Covid-19, o TRM voltou a ser celebrado presencialmente. Assim como de costume, a premiação contou com os candidatos às premiações, dirigentes, familiares dos envolvidos com o esporte paraense e também os patrocinadores.

Atleta do Ano

Wilson Caju recebe troféu de atleta do ano ao lado de Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo Liberal (Cristino Martins/ O Liberal)

O grande destaque da noite foi a atleta Perla dos Santos Assunção, do basquete sobre cadeira de rodas. Além de ter vencido na categoria Atleta com Deficiência, Perla levou para casa o anel pódio por ter sido eleita a Atleta do Ano. A paratleta não esteve presente no evento por estar participando de uma competição fora do Estado. O treinador do All Star Rodas, Wilson Caju, representou Perla e falou sobre a conquista:

"[A emoção] se renova. Cada vez você indica uma atleta, ela [a Perla] chega no que é [uma vencedora]. Ela merece, é uma atleta espetacular. Está na Seleção Brasileira, não só ela como outras [do time All Star Rodas]. Acredito que isso aqui, no início do ano, a gente já faz um trabalho e fala 'vamos ganhar de novo'. É motivo de orgulho para toda a comunidade do All Star. É agradecer a Deus por oportunizar que ela vencesse novamente este troféu", comemorou Wilson.

Perla dos Santos recebeu no último mês de abril o troféu como melhor atleta paralímpica em cadeira de rodas, premiada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Com isso, Perla era desde o início uma das favoritas a vencer a categoria de Melhor Atleta do Troféu Romulo Maiorana.

Federação do Ano

Outro momento de destaque na noite foi a conquista da Federação de Futsal Paraense (Fefuspa) como a Federação do Ano. A conquista veio três dias depois do atentado ao presidente da Fefuspa, Davi Leal, de 38 anos. Na manhã do último sábado (14), Davi Leal foi esfaqueado na sede da Federação, localizada na Estrada da Ceasa, bairro Curió Utinga, em Belém, por um homem não identificado. Foram 14 facadas, oito delas precisaram levar pontos por dentro e por fora, já outras seis foram ferimentos de raspão, considerados leves.

Três dias depois, demonstrando a superação que também faz parte das diversas histórias de vida presentes no Troféu Romulo Maiorana, Davi recebeu o troféu, muito emocionado e dedicou a premiação aos que fazem o futsal no Pará:

"É uma emoção muito grande de ter o reconhecimento do nosso trabalho. O reconhecimento do Grupo Liberal. Quero agradecer a todos os salonistas, pois eles que fazem o futsal. É o oscar do esporte paraense. Já estávamos com esta saudade. Só Deus para proporcionar esta alegria grande. Estive à beira da morte no sábado e graças a Deus, Ele me deu vida. Quero mais uma vez agradecer a todos os que fazem futsal neste Estado. O Troféu é nosso", declarou Davi.

Personalidade do Ano

Um dos prêmios mais importantes da noite era o de Personalidade do Ano. O vencedor da categoria foi o atacante paraense Rony, bicampeão da Copa Libertadores da América pelo Palmeiras, revelado pelo Remo. Um dos paraenses com mais títulos na história, Rony não pôde estar presente, já que está concentrado para as partidas da Liberta e do Brasileirão, mas enviou um vídeo comemorando mais uma conquista na carreira:

"É um prazer estar falando com vocês por um motivo especial. Estar ganhando mais um troféu importante na minha carreira. Um troféu inédito. Fico muito grato por cada um que votou, quero agradecer o carinho de vocês. Procuro estar representando o meu Estado, é uma felicidade imensa", disse Rony.

Esporte Responsa

A categoria Esporte Reponsa reuniu dois projetos sociais que potenciam a cidadania e a consciência social dos indivíduos: os projetos "Lutando pelos sonhos Rocky Balboa" e o vencedor "Capoeira Caiçara", dois grupos que lutam pela construção de um futuro melhor. O Mestre Sorriso, idealizador do Capoeira Caiçara, comentou sobre a conquista e relembrou o sonho de conquistar o Troféu Romulo Maiorana.

"Vou tentar conseguir falar. Esse momento é um marco. Acompanho esse projeto de Troféu desde 1996. Assim como um colega disse, eu também sou fruto de um projeto social. Fico muito feliz de ter esse reconhecimento, principalmente pela capoeira. Em 1996 dizia que ia ser vencedor do Troféu Romulo Maiorana, mas poucos acreditavam. Quero dizer a todos os empresários, acreditem no projeto social. Família Capoeira Caiçara, é nós!", disse Mestre Sorriso.

Confira os vencedores de cada categoria

Atletismo

Elias Conceição Vieira

Ciclismo

Miriam Maia De Carvalho

Desportos Aquáticos

Estephany De Jesus Ferreira Solano

Futsal

Carlos Alberto Lopes da Conceição

Ginástica

Mario Antônio dos Santos Nunes

Handebol

Joyce Santos de Souza

Judô

Luiz Miguel Costa de Magalhaes Oeiras

Karatê

Ademilton Júnior Nogueira da Costa

Remo

Luiz Henrique Rodrigues e Rodrigues

Tênis

Anna Caroline Martins Gonçalves

Tênis de Mesa

Victor Matheus Oliveira Lourenço

Voleibol

Lorena de Carvalho Neves

Atleta com deficiência

Perla dos Santos Assunção

Árbitro do ano*

Laurimar Santos da Costa

Treinador do ano

Alcilene Costa de Magalhães

Esporte Responsa*

Projeto de "Capoeira Caiçara"

Federação do ano: Federação de Futsal Paraense (Fefuspa)

Personalidade esportiva: Rony

Atleta do ano: Perla dos Santos Assunção