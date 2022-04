All Star Rodas: paraense recebe troféu de melhor atleta paralímpica de basquete em cadeiras de rodas do país

A atleta do All Star Rodas, Perla dos Santos Assunção, receberá na próxima quarta-feira (13), o seu troféu de melhor atleta paralimpica em cadeiras de rodas referente à temporada 2021, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). A atleta paraense não pode receber a premiação no dia da solenidade, pois estava com o vírus da covid-19 e não viajou. Agora terá uma recepção no Ginásio Serra Freire, do Clube do Remo, às 9h30, organizada pelo clube e também pelo técnico Wilson Cajú.

O comandante da equipe falou da importância em ter mais uma atleta do projeto All Star Rodas, sendo premiada e mostra o poder que o Estado possui na modalidade.

“A importância é muito grande. Ela é a quinta atleta do All Star Rodas escolhida como a melhor no basquete em cadeiras de rodas no Brasil. Isso dá uma visibilidade ao projeto, mostra ainda que o Norte do Brasil possui um trabalho sustentável e que revela grandes jogadores”

Caju inicia a preparação para a Copa das Américas e o All Star Rodas terá seis atletas na Seleção Brasileira.

“Isso é uma construção, já teremos a Copa das Américas n o mês de junho em São Paulo (SP), com o All Star possui seis jogadoras convocadas para a Seleção Brasileira. Com essa premiação as pessoa passam a acreditar que o Pará é o celeiro do basquete em cadeiras de rodas feminino do Brasil”, finalizou.