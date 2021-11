All Star Rodas é campeão brasileiro feminino de basquete em cadeira de rodas

O All Star Rodas foi campeão brasileiro feminino de basquete em cadeira de rodas. O time paraense venceu o Irefes, do Espirito Santo, por 54 a 38, na tarde deste domingo (21), na competição realizada em Guarapari (ES). O Valkírias/Eficigalo/APP Unipam, de Minas Gerais, ficou em terceiro lugar após derrotar o Adesul/Fortaleza por 68 a 39.

Além do título, três jogadoras do All Star Rodas foram escolhidas para compor a seleção do torneio. São elas: Perla Assunção, Vileide Brito e Débora Costa. A atleta Perla Assunção ainda ganhou o troféu de melhor jogadora do torneio.

O bom desempenho ainda fez com que Vileide Brito, Perla Assunção, Gabriela Oliveira e Anirely fossem convocadas para a seleção brasileira para disputar, de 28 de novembro e 14 de dezembro, o Campeonato Sul-Americano da modalidade, que vai acontecer em Buenos Aires, na Argentina.