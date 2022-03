Atletas do All Star Rodas são convocados para treinamento na Seleção Brasileira de basquete em cadeira de rodas

Os atletas do All Star Rodas, Rildo Saldanha e David Pontes, foram convocados para a primeira semana de treinamentos na Seleção Brasileira de Basquete em cadeira de rodas. A convocação visa a preparação da equipe para a Copa América 2022, que ocorre entre os dias 9 e 19 de julho, em São Paulo.

Além de ser jogador de basquete, Rildo Saldanha também é atleta de atletismo e divide a vida entre as duas modalidades. Assim como o colega de time, David Pontes tem outra paixão além do basquete: ele é dançarino e no ano passado ficou em primeiro lugar no World Para Dance Sport Online Challenge 2021.

A primeira semana de treinamento da Seleção ocorre entre os dias 3 e 8 de abril, no Centro Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo.