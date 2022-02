Atletas paraenses do basquete feminino em cadeira de rodas vão para a Seleção Brasileira; saiba mais

As atletas Cleonete Reis, Adrienne Souza e Debora Costa foram convocadas para a Seleção Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas. O anúncio foi feito este mês, pela comissão responsável pelos treinamentos, que serão realizados na Associação Niteroiense de Deficientes Físicos (ANDEF), no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 21 de maio.

Anteriormente, os atletas do masculino David Pimental e Rildo Saldanha já haviam sido convocados para o mesmo período de treinos. Cleonete joga na classe 2.0, enquanto Adrienne Souza e Debora Costa são da classe 4.0. As três juntam-se a outras 12 atletas.

Todas elas fazem parte do time All Star Rodas/Remo, que tem como treinador e principal incentivador o técnico Wilson Caju. “Isso mostrar trabalho do Allstar colocando o Pará com uma referência do basquetebol no Brasil e na região norte que por muita das vezes descriminada”, comemora. O técnico ffrisa ainda que o All Star Rodas/Remo possui duas equipes no feminino e duas no masculino.