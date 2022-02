Paraense do All Star Rodas recebe prêmio de melhor atleta de basquete em cadeiras de rodas

Na noite da última quarta-feira (9) ocorreu o Prêmio Atleta Paralímpico 2021, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Entre os premiados está a atleta paraense Perla dos Santos Assunção, do All Star Rodas, eleita, entre homens e mulheres, a melhor da modalidade.

VEJA MAIS

Foram indicados três atletas pela Confederação Brasileira de Basquetebol em cadeira de rodas e uma comissão técnica do Comitê Paraolímpico. O reconhecimento chega à jogadora devido aos resultados alcançados na temporada de 2021, quando foi campeã Sul-americana, campeã brasileira, eleita MVP (melhor jogadora da final) e entrou para a seleção do campeonato.

“Para o All Star rodas tem uma importância muito grande, pois isso mostra o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro de uma região longe dos grandes centros. E o All Star dentro dessa premiação também comprova que é uma referência no basquete de cadeiras de rodas feminino no Brasil”, afirmou Caju, treinador da equipe.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)