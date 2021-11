All Star Rodas fica em sexto lugar no Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas

O All Star Rodas ficou em sexto lugar no Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas da Primeira Divisão. A competição ocorre até este sábado, com a grande final, na cidade de Goiânia (GO).

O time paraense também é a primeira equipe da Região Norte e Nordeste na lista de classificação do torneio da modalidade. O atleta Rildo Saldanha foi o cestinha da equipe na competição.

Segundo o técnico do All Star, Wilson Caju, o bem desempenho ainda garantiu a permanência de Rildo na Seleção Brasileira. Entre 28 de novembro e 14 de dezembro, o Brasil participa do Campeonato Sul-Americano da modalidade, que vai acontecer em Buenos Aires, na Argentina.