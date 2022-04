Paraense Rony atende pai e filho de Tracuateua na entrada da sede do Palmeiras; vídeo

O jogador paraense Rony, atual campeão paulista com o Palmeiras, saiu do carro e atendeu fãs na entrada da sede do Verdão, em São Paulo. Pai e filho, de Tracuateua, nordeste do Pará, estavam na porta do centro dando entrevista para a ESPN quando o jogador chegou e cumprimentou os torcedores.

Ao chegar no centro de treinamento, Rony tirou fotos com os paraenses e agradeceu o carinho dos fãs.

Rony não viajou para a Venezuela com o Palmeiras para a partida contra o Deportivo Táchira, válida pela Copa Verde. O paraense se lesionou no último domingo (3), no jogo da final do Paulistão contra o São Paulo.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)