Abel Ferreira implorou para que o paraense Rony não fosse vendido pelo Palmeiras: 'ele é muito importante'

Bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, do Paulistão e da Recopa Sul-Americana pelo Palmeiras. O atacante paraense Rony vem passando por transformações no Verdão e quase foi vendido por 7 milhões de euros, quase R$37 milhões, mas o negócio não andou a pedido do técnico do clube, Abel Ferreira, já que o jogador é questionado por parte dos torcedores do Palmeiras.

Em entrevista ao poscast da Conmebol Libertadores, Abel Ferreira elogiou bastante o atacante Rony e afirmou que implorou à diretoria do Palmeiras para que ele não fosse vendido. O comandante alviverde ressaltou que o atleta precisa tomar decisões melhores em campo e disse que isso pode levar Rony a grandes clubes europeus.

“O Rony, com a bola, é (nota) 7. Se ele fosse, com a bola, (nota) 9 ou 10, ele não estava no Palmeiras, estaria no Barcelona, ou no Bayern de Munique. Não é à toa que já há muitos clubes que o querem. Muitas vezes, a melhor coisa para o jogador é saber qual nota ele é em cada quesito, e como pode evoluir. O Rony é um pouco afobado em algumas decisões que toma, mas, no último jogo (contra o Red Bull Bragantino, pela semi do Paulistão), ele já teve mais calma para tomar algumas decisões”, contou.

O comandante do Verdão falou sobre a proposta recebida pelo Palmeiras pelo atacante Rony, que os erros fazem parte da vida de atletas, mas que ele possui potencial e que é importante para o Palmeiras.

“Já recusamos propostas por ele. Eu disse na época (para a diretoria): 'Por favor, não vendam esse jogador!'. A proposta era de7 milhões de euros, e eu pedi: 'Por favor, não vendam esse jogador, ele é muito importante não só para mim, mas para o Palmeiras. Ele vai cometer erros, é claro, mas todo mundo comete. Eu cometo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. O objetivo é tentar acertar mais do que erra”, finalizou.

Abel Ferreira pediu à diretoria do Verdão para que Rony não fosse negociado (Cesar Greco / Palmeiras)

Rony é natural da cidade de Magalhães Barata (PA), e em 2022 vem jogando de forma improvisada como centroavante no Palmeiras. N atual temporada atuou em 15 partidas, deu duas assistências e balançou as redes em quatro oportunidades.