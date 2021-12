Entrevista exclusiva de O Liberal com Rony do Palmeiras é destaque em reportagem da ESPN Brasil

A entrevista exclusiva do atacante paraense Rony, do Palmeiras, ao O Liberal, rendeu um destaque na reportagem da ESPN Brasil. O canal esportivo acompanhou o jogador durante a visita do jogador a Belém e as férias no município natal, em Magalhães Barata. Durante a reportagem, tanto o bate-papo com o atacante, entrevistado pela jornalista de O Liberal Heloá Canali, quanto a capa do jornal impresso, foram exibidas na reportagem. Clique aqui para assistir.

Entrevista com o atacante foi capa do jornal de O Liberal e foi exibida na reportagem da ESPN (Reprodução / ESPN Brasil)

CONFIRA A ENTREVISTA DE O LIBERAL COM RONY

O atacante ex-Remo Rony começou na base do Leão. Chegou ao time principal em 2014 e teve o Parazão de 2015 como seu primeiro título da carreira. No Athletico-PR, Rony conquistou o primeiro título continental, a Sul-Americana, em 2018, além da Copa do Brasil de 2019. Já no Palmeiras, o jogador venceu duas Copa Libertadores, de 2020 e 2021, e a Copa do Brasil de 2020.