Super Júri se reúne para votar em indicados ao Troféu Romulo Maiorana 2022

Jornalistas do meio esportivo do Grupo Liberal se reuniram nesta terça-feira (10) para a realização do Super Júri do Troféu Romulo Maiorana 2022. Na ocasião, os especialistas votaram no melhor atleta em cada categoria concorrente ao prêmio deste ano. A reunião ocorreu na sede da TV Liberal, que fica na avenida Nazaré, em Belém.

Os votos do Super Júri são fundamentais para a escolha dos vencedores em cada categoria. As escolhas dos jornalistas, somadas à votação do público, vão determinar quem serão os vencedores da maior premiação do esporte paraense.

As votações do público terminaram na última segunda-feira (9). Ao todo, mais de 7 milhões de votos foram computados em 20 dias de consulta. As modalidades Judô, com 1.238.581 votos; Tênis, com 1.007.393; e Atleta com Deficiência, com 884.488 foram as mais votadas.

O anúncio dos vencedores e a cerimônia de entrega dos prêmios será feita no dia 17 de maio, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Todos os atletas que participam da premiação são indicados por suas respectivas federações, sendo considerado o desempenho que obtiveram no ano de 2021.

“Temos diversos motivos para celebrar. Além de registrarmos a maior votação na história do TRM, retornamos ao formato presencial da premiação, após mais de dois anos de pandemia, e atingimos a marca de mais de R$ 1, 1 milhão em bolsas de incentivo, beneficiando cerca de 260 atletas”, destaca Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da Rede Liberal.

O Troféu Romulo Maiorana leva o nome do fundador do Grupo Liberal, do qual a TV Liberal faz parte. O prêmio iniciou em 1993 e tem como missão incentivar as práticas esportivas e reconhecer os melhores atletas regionais. Incentivam o projeto os patrocinadores RR Pneus, Jurunense e o Centro Universitário Fibra.