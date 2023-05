Troféu Romulo Maiorana já distribuiu mais de R$ 1,2 milhão à atletas paraenses

O público paraense está muito próximo de saber quem serão os vencedores da 29ª edição do Troféu Romulo Maiorana. Na terça-feira (16), no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, os melhores do Pará em 17 categorias serão agraciados com a maior premiação do esporte no estado.

Quem já teve a honra de vencer um TRM diz que o título vai muito além do reconhecimento de uma temporada perfeita em sua modalidade. A premiação tem um caráter transformador na vida de vários esportistas e treinadores. Quem conta isso é o ginasta Mário Nunes, recordista de prêmios, com sete troféus.

Segundo o ginasta, o TRM foi importante para que a carreira dele atingisse o nível internacional. Hoje, Mário faz parte da seleção brasileira de Ginástica Aeróbica e conquistou a medalha de prata no último campeonato sul-americano da modalidade.

Mário Nunes é medalhista sul-americano (Divulgação)

"Minha gratidão ao Troféu será eterna, por permitir que eu continue fazendo o que mais amo, que é a ginástica. Eu moro em Marituba e tinha que percorrer mais de duas horas até chegar no local de treinamento. O TRM me ajudou, ainda no início da carreira, a superar essas dificuldades e alçar voos altos", explicou.

Um dos incentivos que o TRM oferece aos vencedores é o pagamento de uma bolsa, mensal, durante um ano, para que o atleta possa continuar se desenvolvendo em sua modalidade. De acordo com Rodrigo Vieira, diretor de marketing da TV Liberal, mais de R$ 1,2 milhão em ajudas de custo já foram distribuídas à vencedores da premiação.

"Cerca de 270 atletas já foram beneficiados. São profissionais que, durante um ano, recebem uma bolsa para continuar se desenvolvendo no esporte e ir em busca de outros apoiadores, com mais conforto e qualidade de vida. O Troféu é uma iniciativa fundamental pra difusão do esporte amador no Pará, assim como um estímulo para que empresas invistam no esporte como um agente de transformação social. Realmente o esporte pode fazer a diferença na sociedade, sobretudo na vida desses atletas", disse Rodrigo.

Edição de 2023

Trofeu Romulo Maiorana ocorre no teatro Maria Sylvia Nunes (Cristino Martins/O Liberal)

Neste ano, a votação do público contou com mais de 1 milhão de votos. A premiação conta com 11 modalidades esportivas: Atletismo, Ciclismo, Basquete, Futsal, Ginástica, Handebol, Karatê, Remo, Tênis, Tênis de Mesa e Voleibol; mais sete premiações especiais: Atleta com Deficiência, Árbitro do Ano, Treinador do Ano, Esporte Responsa, Federação do Ano, Personalidade Esportiva e Atleta do Ano.

Vale destacar que os mais votados em cada categoria ganham um ponto, que será somado aos votos do Super Júri, realizado no último dia 11 de maio, composto por jornalistas esportivos do Grupo Liberal. Os totais de votos do Super Júri e do público apontarão os vencedores.

Histórico

O Troféu Romulo Maiorana leva o nome do fundador do Grupo Liberal, do qual faz parte a TV Liberal além de ser um projeto consolidado da Rede Liberal, que iniciou em 1993 e é considerada a maior premiação do esporte paraense, com a missão principal de incentivar as práticas esportivas e reconhecer os melhores atletas regionais.