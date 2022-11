Reconhecimento e incentivo: Troféu Romulo Maiorana auxilia ganhadores com a Bolsa Atleta 

O troféu Rômulo Maiorana existe há 29 anos e desde a sua primeira edição vem premiando e incentivando os atletas paraenses. Além de toda a visibilidade que o esportista acaba conseguindo com a premiação, o TRM também concede uma pequena bolsa para ajudar nos treinamentos, transportes ou em outras demandas.

A Bolsa Atleta do troféu Romulo Maiorana é dado ao vencedor de cada categoria. Atualmente, a bonificação está no valor de R$ 550 mensal e dura o ano todo.

O ginasta e treinador de ginástica Mauricio Ribeiro ganhou o TRM em 2013, pela categoria Ginástica. De lá para cá a carreira do paraense passou por diversas transformações, com várias disputas em competições nacionais e internacionais, e hoje ele trabalha como técnico da equipe paraense, tanto na base quanto na adulta.

Maurício contou que a Bolsa Atleta do TRM foi muito importante para o seu crescimento no esporte. Ele lembrou que graças ao incentivo, ele conseguiu progredir tecnicamente e chegar à Seleção Brasileira.

“A bolsa auxilia na permanência do atleta no esporte, além de desenvolver o mesmo no cenário nacional. No meu caso, ela possibilitou que eu chegasse na Seleção Brasileira. Para um atleta, a bolsa impacta positivamente no seu desenvolvimento no esporte, principalmente para quem está começando”, destacou Maurício Ribeiro.

Maurício Ribeiro conquistou o prêmio em 2012 (Cristino Martins / O Liberal)

Neste ano de 2022, o TRM contou distribuiu 19 prêmios e bateu o recorde de participação. Foram mais de sete milhões de votos computados. O destaque da 28º edição foi a paratleta Perla dos Santos Assunção, do basquete em cadeira de rodas. Além de ter conquistado a categoria Atleta com deficiência, ela também foi eleita a Atleta do Ano.

Além de ser destaque estadual, onde joga pelo All Star Rodas, Perla é também faz parte da Seleção Brasileira de basquete em cadeira de rodas. Antes de ter ganhado o TRM este ano, a paratleta também foi vencedora em 2015, com isso, ela ressaltou que ganhar o troféu e a bolsa é muito importante para um esportista, pois contribuiu para que eles continuem jogando em alto nível.

“Independente do valor, o maior ganho que temos é nosso reconhecimento quanto atleta. Mas, ganhar essa bolsa é de muita ajuda. O atleta tem um gasto enorme para se manter em alto rendimento e esse valor agrega para que possamos custear algumas despesas do nosso dia a dia ou uma manutenção em nosso equipamento”, disse Perla.

O troféu Romulo Maiorana se tornou a premiação mais importante do esporte paraense. O que no início começou apenas com o futebol, expandiu para outras modalidades e destacando os melhores atletas do estado. Perla dos Santos, relatou que o prêmio é muito aguardado por todos os esportistas.

“O troféu Rômulo Maiorana se tornou o prêmio mais importante para nós atletas paraenses. Se gera uma grande expectativa de quem será o ganhador, se forma uma corrente muito grande de amigos e familiares que se unem em votação e torcida por cada atleta indicado. E ser agraciada com esse troféu não é somente ganhar, é poder dividir a felicidade e o orgulho com todos aqueles que nos ajudaram a estar ali naquele momento. O troféu Rômulo Maiorana é mais que um troféu, é um símbolo de união”, finalizou a paratleta.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)