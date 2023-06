Alcaraz sente, Djokovic confirma domínio e garante vaga na final de Roland Garros 2023

Em uma emocionante semifinal no torneio de Roland Garros, o número três do ranking da ATP, Novak Djokovic, derrotou o jovem talento espanhol e atual melhor do mundo Carlos Alcaraz por 3 sets a 1, garantindo sua vaga na final. A partida, realizada nesta sexta-feira (9) na quadra central, foi marcada por uma série de reviravoltas e pelas câimbras enfrentadas por Alcaraz a partir do terceiro set.

Desde o sorteio da chave masculina, há duas semanas, a expectativa era grande para um possível confronto entre Djokovic e Alcaraz nas semifinais. Ambos os jogadores avançaram com facilidade em suas respectivas chaves até o tão esperado encontro.

No entanto, as câimbras sofridas por Alcaraz acabaram comprometendo seu desempenho no jogo. Já no início do terceiro set, o espanhol demonstrou visíveis sinais de desconforto e chegou a entregar um game ao sérvio sem conseguir jogar adequadamente. Suas expressões faciais e reclamações revelavam dores intensas, prejudicando sua capacidade de competir em alto nível.

Apesar da adversidade, a partida prosseguiu, mas ficou claro que Alcaraz não estava em condições ideais. Após os dois primeiros sets, que já tinham totalizado 2 horas e 10 minutos, os dois sets finais foram disputados em pouco mais de uma hora, intercalados por várias pausas devido às câimbras do espanhol.

Com a vitória sobre Alcaraz, Djokovic agora tem a oportunidade de reassumir a liderança do ranking mundial. Caso seja coroado campeão do torneio no próximo domingo (11), enfrentando o vencedor da outra semifinal entre Casper Ruud e Alexander Zverev, o tenista sérvio conquistará seu 23º título de Grand Slam, estabelecendo-se como o maior vencedor da história entre os homens.