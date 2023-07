Bia Haddad estreia em Wimbledon e prevê jogo duro com adversária no tênis na grama

Bia Haddad já está nos preparativos finais para sua estreia em Wimbledon, nesta terça-feira (4). Pela quarta vez, a paulista disputa a chave principal do Grand Slam da grama e espera um jogo duro contra a adversária cazaque, Yulia Putintseva, 56° do ranking mundial.

VEJA MAIS

“Espero um jogo duro. A Putintseva é uma jogadora competitiva, que tem as suas variações, muito perigosas. O nosso último jogo foi 7/6 no terceiro set, então desejo o melhor, mas me preparo para o pior sempre”, contou a brasileira.

Essa não é a primeira vez que as tenistas disputam. Neste ano, Haddad enfrentou Putintseva no torneio de Abu Dhabi, vencido e analisado por Bia.

“Primeira rodada de Grand Slam é duro para todo mundo, mas me sinto cada vez mais preparada para essas situações. Estou animada e me sinto competitiva”, completou a paulistana de 27 anos.

Além da primeira rodada, a tenista compete na chave de duplas ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka, com quem foi campeã no WTA 1000 de Madri, na Espanha. Haddad também já está familiarizada com as adversárias da primeira rodada: Bucsa e Ninomiya.

A semifinalista Beatriz Haddad Maia foi eliminada em Roland Garros no dia 8 de junho pela líder do ranking mundial e atual campeã, Iga Swiatek, por 2 a 0.

Onde assistir

O torneio da chave principal do Grand Slam, em Wimbledon, será realizado às 7h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo nos canais do SporTV e ESPN.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)