Tênis: Bia Haddad abandona partida em Eastbourne e preocupa antes de Wimbledon

Faltando apenas cinco dias para o início de Wimbledon, um dos principais torneios de tênis do mundo, a brasileira Bia Haddad abandonou a segunda rodada do WTA 500 de Eastbourne, na Inglaterra, devido a uma lesão. Durante o confronto contra a croata Petra Martic, Bia sentiu desconforto na perna durante o segundo set, após perder o primeiro por 6/4. Mesmo com uma vantagem de 3/2 no placar, a tenista paulista decidiu não prosseguir com o jogo e chegou a chorar em quadra.

Agora, ela busca se recuperar a tempo para competir no terceiro Grand Slam da temporada, que tem início nesta segunda-feira. Vale ressaltar que Bia Haddad já havia sentido uma lesão no joelho durante o WTA de Nottingham, também na Inglaterra, em 13 de junho. Apesar de ainda sentir desconforto, ela optou por competir em Eastbourne e venceu a primeira rodada. Em entrevista após sua vitória na estreia do torneio na grama, a tenista admitiu que não estava em sua melhor condição física.

"Voltei a treinar em quadra com várias limitações apenas na última quinta-feira e joguei meus primeiros pontos no sábado. Foi somente ontem, segunda-feira, que treinei por duas horas seguidas. A lesão está controlada, mas ainda me incomoda e pode levar meses para se recuperar completamente. Estamos cuidando intensamente, como sempre, mas essa é a vida de um atleta de alto rendimento, e precisamos aprender a jogar muitas vezes sem estar no auge de nossa forma física. Portanto, foi importante estar em quadra hoje e perceber que estou competitiva", afirmou Bia Haddad após sua vitória na estreia em Eastbourne.

As lágrimas derramadas por Bia Haddad ao abandonar a partida nesta quarta-feira carregam um peso significativo para o tênis brasileiro. Ela é a única brasileira a alcançar o top 10 do ranking geral da WTA, após chegar às semifinais de Roland Garros. Maria Esther Bueno já foi considerada a melhor tenista do mundo, mas em uma época em que não existia o ranking ATP e WTA. O sistema de rankings da Era Aberta do tênis foi instituído apenas em 1973.