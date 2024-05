Após derrota, adversário de Michel Pereira pede anulação da vitória do paraense no UFC; entenda

O paraense Michel Pereira emplacou a oitava vitória seguida no UFC 301, que foi realizado no Rio de Janeiro. Como de costume, o lutador aplicou golpes plásticos e deu um show no octógono antes de aplicar uma guilhotina no ucraniano Ihor Potieria no primeiro round. Contudo, semanas após o combate, o adversário segue inconformado com a derrota e disse que vai tentar reverter o resultado da luta.

A principal reclamação de Potieria é sobre um possível golpe irregular que Michel aplicou no combate. Para Ihor, o paraense acertou o pé na sua cabeça enquanto ele estava chão e, assim, o movimento seria ilegal.

Por conta disso, o lutador afirmou que vai tentar a desclassificação de Michel da luta. Nas redes sociais, Portieria disse que conversou com membros de comissões atléticas dos EUA que atestaram que o golpe seria ilegal. Mas, o duelo foi realizado no Brasil, que possui outro tipo de análise. Segundo o site MMA Fighting, o ucraniano já entrou com um recurso contra o resultado.

“Três comissões atléticas renomadas nos Estados Unidos consideraram uma desqualificação. Mas a luta foi no Brasil, então vamos ver o que a comissão atlética do Rio de Janeiro dirá sobre isso, porque inicialmente eles também queriam decretar a desqualificação. Aceito tudo que me é oferecido e quero que tudo seja justo... estou esperando por notícias. Um dia nos encontraremos novamente e o resultado da nossa luta será completamente diferente”, escreveu o lutador.

Michel venceu a luta em apenas 54 segundos. O golpe a que Ihor se refere é um dos movimentos plásticos que o Paraense Voador fazer no octógono, batizado de "fumo mix".

Apesar da reclamação, a arbitragem validou a vitória do paraense, que emplacou a terceira vitória seguida da categoria dos médios e entrou no ranking da divisão. No momento, Michel está no Rio Grande do Sul ajudando no resgate de vítimas e animais das enchentes no estado.