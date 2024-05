No UFC, paraense Michel Pereira nega luta contra companheiro de equipe: 'Era meu amigo’

O paraense Michel Pereira emplacou a oitava vitória seguida no UFC, sendo três na categoria dos médios. Com isso, o lutador entrou no ranking da divisão e já teria um confronto marcado para o mês de junho. Segundo norte-americano MMA Fighting, "Paraense Voador" iria lutar contra Roman Dolidze, da Geórgia, dia 8 de junho, em Louisville. No entanto, por meio das redes sociais, Pereira negou o confronto.

Está seria a terceira luta do paraense em menos de seis meses e o primeiro adversário ranqueado na categoria dos médios. Dolidze ocupa a 11º colocação, enquanto Michel estreou no ranking na 13º posição.

Em um vídeo postado nos stories do Instagram, o paraense informou que recebeu o convite para encarar Roman, no entanto, os dois são companheiros de treinos na Xtreme Couture, que tem sede em Las Vegas, nos Estados Unidos.

"Eu não aceitei essa luta, não. O homem [Dolidze] treina comigo todo o dia no UFC, na Xtreme [Couture]… Ele aceitou, eu não aceitei. Para mim agora não é momento de lutar com ele. Se ele aceitou, é problema dele. Fiquei até surpreso quando ele aceitou”, declarou Michel, que já havia manifestado que não tinha interesse em lutar contra companheiros de equipe, a menos que fosse pelo cinturão.

Ainda no vídeo, o paraense destacou que considerava o georgiano como um amigo e por isso não iria lutar com ele agora. Além disso, para que o combate entre os dois ocorresse, Pereira teria que mudar de academia, já que entrou recentemente para o time, e não iria dar tempo de se preparar bem para o combate.

“Falei que se fosse com outro (lutador), eu até aceitaria, mas como é com ele, ainda não é o momento de lutar com ele. Para mim, era meu amigo e meu parceiro de treino, na minha cabeça. Mas vi que não é. E como nós treinamos na mesma academia, teria que procurar outra equipe para treinar. Teria que me organizar, para eu fazer uma luta com ele. Por isso que eu não aceitei”, concluiu.

Michel Pereira vem de uma vitória avassaladora no UFC Rio, que ocorreu no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro. O paraense venceu o Ilhor Potieria por finalização, em apenas 54 segundos. Com o triunfo, ele chegou a oito seguidos.

No ranking dos médios, uma das categorias mais disputadas do Ultimate, a expectativa é que o lutador natural de Tucumã, interior do Pará, enfrente outros atletas ranqueados para subir na divisão e chegar a uma disputa de cinturão. Aos 30 anos, Michel Pereira tem 31 vitórias, 11 derrotas e dois combates sem resultados na carreira.