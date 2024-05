Com oito vitórias seguidas no UFC, Michel Pereira entra no ranking dos médios e mira cinturão

O "Paraense Voador", Michel Pereira, deu mais um show no Ultimate. No último sábado (4), no UFC 301, realizado no Rio de Janeiro, o lutador de Tucumã, interior do Pará, emplacou a oitava vitória seguida e a terceira na divisão dos médios. Com o resultado, Pereira finalmente entrou no ranking da categoria.

A vitória por finalização em cima de Ihor Potieria, rendeu a estreia de Michel no ranking na 13º colocação. Agora, a expectativa é que o lutador enfrente outros atletas ranqueados para escalar a categoria e chegar até uma disputa de cinturão, que o grande objetivo do lutador.

"Eu apenas treino, venho e faço meu trabalho. O que vai acontecer fica nas mãos de Deus, fica nos planos de Deus. Eu treino muito para isso. Hoje eu estou lutando muito pelo resultado, quero chegar no cinturão e está dando certo. Dou o meu show, saio vitorioso e tá dando certo. É isso que importa", declarou Michel em coletiva após o combate.

O Paraense Voador é conhecido pelo estilo irreverente e pelos golpes plásticos nas lutas. Apesar do jeito descontraído, dentro do octógono Michel não costumar dar espaço para o adversário. Contra Potieria, Pereira precisou de apenas 54 segundos para aplicar uma guilhotina e vencer o combate.

A atuação rendeu ao paraense um bônus de 50 mil dólares (mais de R$ 250 mil). Michel estreou no UFC na categoria dos meio-médio (até 77 kg) e acumulou cinco vitórias seguidas. Contudo, o paraense sofria para bater o peso e optou por subir para os médios. Na nova divisão, o lutador está confortável e venceu as três lutas que disputou no Ultimate.

Ao todo, Michel Pereira tem 31 vitórias, 11 derrotas e dois combates sem resultados. O paraense tem 30 anos e é natural de Tucumã, interior do Pará.