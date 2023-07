De virada, São Paulo volta a vencer o Palmeiras e se classifica às semis da Copa do Brasil

Em uma partida eletrizante, o São Paulo derrotou o Palmeiras por 2 a 1 na segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil de 2023, realizada na noite desta quinta-feira (13) no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Com o resultado, o São Paulo assegurou sua vaga nas semifinais da competição.

O jogo começou com o Palmeiras pressionando e abrindo o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, com um gol de Piquerez. No entanto, a equipe tricolor não se intimidou e buscou o empate. Aos 3 minutos do segundo tempo, Caio Paulista aproveitou uma oportunidade dentro da área e balançou as redes para o São Paulo.

A virada veio na reta final de jogo, quando David marcou o gol da vitória para o São Paulo aos 44 minutos. O Palmeiras tentou reagir, mas não conseguiu superar a defesa sólida do adversário.

Vale destacar que o São Paulo já havia vencido o jogo de ida, no estádio do Morumbi, por 1 a 0. Com o resultado agregado de 3 a 1, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior conseguiu avançar para a próxima fase da Copa do Brasil.

Nas semifinais, o São Paulo enfrentará o vencedor do confronto entre Corinthians e América-MG. As duas equipes se enfrentarão no sábado (15).