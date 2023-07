Grêmio avança nas negociações para repatriar Luan, do Corinthians, e reforçar o elenco na Série A

O Grêmio está próximo de anunciar o retorno do meia-atacante Luan como reforço para o restante da temporada. Após superar algumas divergências internas, o clube avançou nas negociações nos últimos dias e espera selar o acordo nos próximos dias, contando com a liberação do jogador pelo Corinthians.

VEJA MAIS

A possibilidade de recontratar Luan não era unânime no Grêmio, mas as conversas progrediram desde a classificação do clube na Copa do Brasil, na última quarta-feira. Nesse sentido, o clube encontrou um modelo de negócio aprovado tanto pelo departamento de futebol quanto pelo Conselho de Administração.

Luan concordou em aceitar uma redução salarial, uma vez que atualmente recebe cerca de R$ 800 mil no Corinthians. O valor exato não foi divulgado, mas o Grêmio considera que será um investimento de baixo custo e uma aposta que pode dar certo. Além disso, o clube gaúcho pretende oferecer um contrato de menor duração, com a possibilidade de renovação ao final do vínculo.

Para que o acordo seja concretizado, Luan ainda precisa obter a liberação do Corinthians, clube detentor de seus direitos econômicos. O contrato do meia-atacante com o clube paulista se encerra no final deste ano.

Uma das razões pelas quais o Grêmio está apostando no retorno de Luan é sua relação próxima com o técnico Renato Portaluppi. O interesse partiu inicialmente do treinador, que acredita que, sob seu comando, o jogador possa recuperar o bom futebol que o consagrou como Rei da América na Libertadores de 2017.

No entanto, antes de avançar nas negociações, houve divergências internas no clube. Alguns dirigentes eram contrários ao retorno do ex-camisa 7, que não tem jogado em alto nível nos últimos anos e possui um histórico de problemas extracampo. Luan não entra em campo desde novembro do ano passado, quando estava emprestado ao Santos.

O assunto ganhou destaque quando, dois dias antes do confronto contra o Botafogo, Renato manifestou publicamente sua vontade de trazer o jogador de volta a Porto Alegre. Na mesma semana, ocorreu o incidente em que Luan foi agredido por membros de uma torcida organizada do Corinthians em um motel.

Luan deixou o Grêmio no final de 2019, quando foi vendido ao Corinthians por 5 milhões de euros (cerca de R$ 22,85 milhões na época) em troca de 50% de seus direitos econômicos. No entanto, ele não correspondeu às expectativas no Timão.