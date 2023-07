Renato Gaúcho diz que ligou para Luan e quer retorno do atacante ao Grêmio

Após garantir sua vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil, o Grêmio desfrutará de um período de 10 dias sem partidas. Nesse intervalo, o departamento de futebol está empenhado em avançar na busca por reforços, sendo um dos assuntos em pauta a possível contratação de Luan. O técnico Renato Gaúcho revelou ter recebido uma ligação do jogador e planeja discutir os próximos passos com os dirigentes gremistas.

Na semana passada, o treinador manifestou publicamente o interesse em trazer de volta o Rei da América de 2017. Após a classificação nos pênaltis diante do Bahia, Renato reafirmou o interesse no atleta, ressaltando que o assunto será debatido internamente nos próximos dias.

VEJA MAIS

"O Luan me ligou na sexta-feira. Vou trocar ideias com o Antônio (vice de futebol), com o (Alberto) Guerra (presidente) e com o Luis (executivo). Eu apenas dou minha opinião. Estávamos focados nestes dois jogos importantes. Amanhã retomaremos as conversas. Desde o início, tenho enfatizado a importância da cautela nessas situações. Sempre temos três ou quatro pessoas dando opiniões. Eu estava focado nessas duas partidas. Agora, o assunto voltará à tona e discutiremos ideias", relatou o treinador.

A partir desta quarta-feira, esse será um dos principais temas de discussão no CT Luiz Carvalho. Apesar do desejo de Renato em contar com o meia-atacante, de acordo com suas próprias palavras, ainda é necessário envolver os demais profissionais do clube para tomar outras decisões.

É importante ressaltar que a janela de transferências se encerra para novas inscrições de atletas no início de agosto. Portanto, o clube tem aproximadamente duas semanas para buscar reforços. Devido ao adiamento do jogo contra o Corinthians, que estava previsto para este fim de semana, o Grêmio terá uma pausa de dez dias sem entrar em campo.

O grupo de jogadores se apresentará na tarde desta quinta-feira, no CT Luiz Carvalho. O próximo confronto do Grêmio ocorrerá apenas no dia 22, quando enfrentará o Atlético-MG, pela 16ª rodada do Brasileirão, às 21h.