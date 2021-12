Carol Portaluppi é questionada sobre sua 'próxima camisa de time', e diz: 'Sua namorada sabe que me manda direct?'

Alguns seguidores de Carolina Portaluppi vem provocando a influenciadora nas redes sociais desde a saída de seu pai, Renato Gaúcho, do comando do Flamengo e da derrota do Rubro-negro na final da Libertadores 2021 para o Palmeiras. Nesta terça-feira, contudo, a influencer aproveitou para responder um dos comentários.

- A pergunta que não quer calar, qual a próxima camisa de clube que ela irá vestir? Façam suas apostas - comentou um seguidor na última publicação da influenciadora em seu Instagram. A provocação relembra o costume de Carol Portaluppi de publicar fotos com as camisas do clube que Renato Gaúcho está treinando, como fez com Flamengo e Grêmio.

- E sua namorada sabe que você me manda direct? A pergunta que não quer calar... - respondeu Portaluppi ressaltando a foto de perfil do seguidor em que ele aparece ao lado de uma mulher.