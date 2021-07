Ao renovar bronzeado, filha de Renato Gaúcho exibe bumbum GG: ‘Golaço’

A filha de Renato Gaúcho, Carolina Portaluppi, postou alguns cliques no seu Instagram em que aparece renovando o bronzeado na praia. Com informações do Observatório dos famosos.

Nas imagens, Carol está se divertindo no mar e posou usando um biquíni curtinho. Dona de um bombom invejável, ela ostentou muita beleza e sensualidade, deixando os seguidores babando.

“Em construção”, escreveu na legenda.

Bem rápido, os fãs encheram a publicação de elogios. “Linda demais”, “Golaço do Renato”, “Que paisagem mais linda”, “Uau que corpaço”, “Mulher encantadora”, “Musa maravilhosa”, “Rainha da beleza”, “Simplesmente maravilhosa”, foram alguns comentários.