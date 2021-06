Carol Portaluppi mostra corpão em clique que evidencia coxas e seios fartos

Carol Portaluppi presenteou os seguidores do Instagram com duas fotos onde ostenta o corpão e os seios fartos, que ficaram em evidência com o biquininho da influencer. As imagens publicadas na noite desta segunda-feira (7), já tiveram mais de 76 mil curtidas.

O ensaio especial agradou os fãs da gata, que não pouparam elogios. “Maravilhosa”, “linda”, “musa” e “belíssima”, além do clássico “gostosa”, foram alguns dos principais comentários no post.