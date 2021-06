De biquíni, Carol Portaluppi ostenta bumbum redondinho

Carol Portaluppi presenteou os seguidores com um clique só de biquíni, onde mostrou as curvas e o bumbum redondinho. A influencer fez a publicação na terça-feira (1º) e, nesta quarta-feira (2), já tem mais de 235 mil curtidas na foto.

“A tal da luz no fim do túnel”, escreveu na legenda do post.

Nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma de Carol e sobrou até para o pai da musa, o ex-jogador Renato Gaúcho. “Musa”, escreveu uma seguidora. “Tal do amor da minha vida”, comentou outro. “Renato está perdoado”, brincou um terceiro.