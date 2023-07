Luan, do Corinthians, é agredido por torcedores dentro de motel em São Paulo

O meia Luan, que pertence ao Corinthians-SP, foi agredido dentro de um motel, na manhã desta terça-feira (4), na Zona Oeste de São Paulo (SP). A informação é do jornalista Luan Siqueira, da Rádio “Craque Neto” e também da "Record TV".

O jornalista postou em seu perfil no Twitter, que o jogador estava com algumas garotas no motel e que nenhum funcionário havia sido agredido, apenas o jogador.

“Agressão confirmada! Luan estava em um motel na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Vários torcedores invadiram e tiraram o jogador do quarto, onde tinham algumas garotas. Nenhum funcionário foi agredido, apenas o jogador. Assessoria do atleta ainda não se posicionou”, publicou o jornalista.

O Corinthians informou a Polícia, uma viatura chegou ao local, mas o clube não conseguiu conversar com o jogador. Luan foi contratado pelo Timão na temporada 2020 e custou R$28,9 milhões aos cofres do clube, que terminou o ano de 2022 devendo mais de R$4 milhões ao jogador. Ele não joga com a camisa do Corinthians desde o ano passado e chegou a ser emprestado ao Santos-SP, onde realizou apenas oito jogos em 2022.