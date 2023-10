Suárez critica arbitragem brasileira em jogo do Grêmio x Athletico-PR: 'O nível é péssimo'

Suárez, camisa 9 do Grêmio, se mostrou muito insatisfeito com o desempenho do árbitro Luiz Flávio de Oliveira (SP) dentro de campo. Na última quarta-feira (18), durante a derrota do Tricolor Gaúcho para o Athletico-PR, o uruguaio foi visto reclamando da qualidade da arbitragem brasileira.

Em um vídeo publicado pela Copero TV, o jogador aparece caminhando no intervalo, ao lado de Besozzi, para o vestiário. Em um trecho, é possível ouvi-lo falar, em espanhol, que "o nível de arbitragem no Brasil é péssimo". Veja!

Na partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o centroavante do Grêmio foi advertido com um cartão amarelo pelo árbitro Luiz Oliveira. Dentro de campo, o camisa 9 chegou a dar assistência para Besozzi aos 7 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar o Tricolor Gaúcho.

Aos 38 minutos do segundo tempo, Bruno Zapelli empatou o placar com o Tricolor. Nos acréscimos, Kaique Rocha marcou o gol que garantiu a virada do Furacão sobre o Grêmio. Com a derrota do último jogo, o time comandado por Renato Gaúcho fica com 44 pontos na tabela e pode perder a posição.