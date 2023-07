Fim da novela: Renato Gaúcho garante que Luís Suárez fica no Grêmio até o fim de 2023

Em uma decisão que pôs fim a uma longa "novela mexicana", o técnico Renato Portaluppi confirmou que o atacante Luis Suárez permanecerá no Grêmio até o final deste ano. O anúncio foi feito antes do aguardado duelo contra o Flamengo, na Arena.

Renato Portaluppi, uma figura icônica para os torcedores do Grêmio, assegurou a permanência de Suárez em Porto Alegre, destacando a importância do jogador para o time. O portal ge já havia adiantado que havia otimismo nos bastidores do clube em relação à continuidade do camisa 9, e o Grêmio manteve uma postura firme, não facilitando a liberação do atleta uruguaio.

"É um jogador muito importante, que faz a diferença. Essa novela chegou ao fim. Isso traz tranquilidade tanto para ele quanto para o clube. Ele ficará conosco até dezembro, o que nos deixa mais confiantes. Ele tem nos ajudado bastante, e esperamos que ele desempenhe um papel fundamental hoje também. Enfrentaremos uma equipe qualificada, o Flamengo, mas o Grêmio também chegou a esta semifinal com méritos", afirmou Renato.

O Inter Miami, clube de Lionel Messi, mostrou interesse na contratação de Suárez, mas as negociações não avançaram. O Grêmio foi inflexível e estipulou um valor alto para liberar o centroavante, que também manifestou o desejo de sair. No entanto, a diretoria do Grêmio manteve sua posição e garantiu a permanência do jogador.

Essa situação causou certo desgaste na relação entre o jogador e a diretoria gremista, devido à intenção inicial de Suárez de deixar o clube. O técnico Renato Portaluppi confirmou a posição do jogador em entrevista coletiva, e chegou a indicar que a "novela mexicana" poderia se estender até o dia 2 de agosto. No entanto, antes desse prazo, a definição sobre a permanência do camisa 9 foi alcançada.

Suárez também teve duas conversas importantes com a diretoria em momentos distintos: primeiro, sinalizou a possibilidade de se aposentar devido às dores no joelho direito; depois, quis viajar a Barcelona para uma consulta com o médico Ramón Cugat, que o havia operado em 2020.