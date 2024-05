Troféu Romulo Maiorana premia vencedores nesta quinta-feira (16); conheça os finalistas

A expectativa está no ar para a grande noite do esporte paraense. Na noite desta quinta-feira (16), serão anunciados os vencedores da edição de 2024 do Troféu Romulo Maiorana. O evento de premiação começa às 19h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, localizado na Estação das Docas, em Belém.

A edição deste ano do Troféu Romulo Maiorana viu uma participação massiva, com mais de meio milhão de votos online computados até às 23h59 do dia 10 de maio. Neste ano, haverá um total de 13 modalidades esportivas em competição:Atletismo, Basquete, Ciclismo, Desportos Aquáticos, Futsal, Ginástica, Handebol, Judô, Karatê, Remo, Tênis, Tênis de mesa e Vôlei; além de sete premiações especiais: Atleta com Deficiência e Treinador do Ano.

Os votos online, que refletem a voz do público, serão somados aos do Superjúri, composto por jornalistas especializados do Grupo Liberal, que se reuniram no dia 13 de maio para determinar os campeões de cada categoria.

Criado em homenagem ao fundador do Grupo Liberal, o Troféu Romulo Maiorana é uma tradição que remonta a 1993 e é amplamente reconhecido como o prêmio mais importante do esporte paraense. A principal missão do evento é incentivar as práticas esportivas e reconhecer o talento dos melhores atletas regionais.

Incentivo financeiro

Além do reconhecimento, o Troféu Romulo Maiorana também se destaca pelo incentivo financeiro. Ao longo dos anos, mais de R$ 2 milhões em bolsas de incentivo, com duração de 12 meses, foram distribuídos para apoiar o desenvolvimento da carreira de mais de 290 atletas em todo o estado.

Entre os beneficiários está o paratleta Alan Fonteles, que recebeu seu primeiro Troféu Romulo Maiorana aos 11 anos e desde então se tornou campeão paralímpico e mundial de atletismo.

Além de reconhecer o mérito esportivo, o Troféu Romulo Maiorana também presta homenagem aos projetos que utilizam o esporte como ferramenta de inclusão social, uma categoria destacada como "Esporte Responsa".

Conheça todos os candidatos ao Troféu Romulo Maiorana 2024 por categoria

*- Categorias especiais

**- Categorias especiais definidas exclusivamente pelo Super Júri

Atletismo

Elias Conceição Vieira

Fernando Duarte dos Santos

Sammmyle Esthefany Barros Mendes

Basquete

André Lucas Pereira do Nascimento

Marcos Antônio Pessoa Costa

Vitor Mateus Dias Moretti

Ciclismo

Augusto da Silva Torres

Josiethe da Silva Costa

Robson Leal Oliveira Júnior

Desporto Aquáticos

Andreza dos Remédios Carvalho

Osvaldo Heleno Ferreira do Rosario

Thaís Carvalho Nascimento

Futsal

Alexssanderson Teixeira Barbosa

Jean Vinícius Branche de Oliveira

Jedilson Pinheiro de Jesus

Ginástica

Jhonatha David da Silva

Mario Antônio dos Santos Nunes Júnior

Vanussa de Nazaré dos Santos Brabo

Handebol

Graziela Chaves da Silva

Joyce Santos de Sousa

Marcos Vinicius Montelo França

Judô:

Ana Beatriz Oliveira Pinto

Júlio Gabriel Araújo da Costa

Rebeca de Cássia Monteiro da Rocha

Karatê

Anabelle Barros Botelho

Manuela Vianna de Oliveira

Maria Eduarda de Almeida Silva

Remo

Ana Gabriella Monteiro Barbosa

Ane Hellen Monteiro Barbosa

Maurício de Souza Rocha

Tênis de Mesa

Rebeca Nascimento Freitas

Rachel Moraes Costa

Glauciane Caldas Mendes

Tênis de Quadra

Gabriela Guapindaia Soares

Eduardo Augusto Neves de Lima

Nicholas Pangracio de Matos

Voleibol

Gabriel Rodrigues Gomes

Kauã da Silva Alves

Paula Burlamaqui Carneiro

Atleta com Deficiência*

Perla dos Santos Assunção

Maria Eliza de Souza Neves

Mequias Miranda do Nascimento

Árbitro*

José de Farias de Souza - Karatê

Robson José do Espírito Santo Sagica - Basquete

Samuel Silva da Silva - Voleibol

Treinador*

Giovanni Silva Martins - Basquete

Sidney Augusto Matos de Medeiros - Futsal

Valdir Santos Aguiar - Voleibol Adaptado

Esporte Responsa*

Projeto Bola Marajoara (Ponta de Pedras)

Projeto ASCAP-Canoagem (São Domingos do Capim)

Projeto XOROCAMOCAVÔLEI (Mocajuba)

Atleta do Ano**

Federação do Ano**

Personalidade Esportiva**