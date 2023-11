Libertadores: festas e brigas são registradas entre torcedores de Boca Juniors e Fluminense; vídeo

Na tarde desta quinta-feira, ocorreu um violento confronto entre torcedores do Fluminense e do Boca Juniors na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O incidente aconteceu próximo à fan zone, um espaço temático organizado pela Conmebol em homenagem aos finalistas da Libertadores. De acordo com relatos, torcedores do Fluminense emboscaram os argentinos na faixa de areia da praia. Vídeos divulgados nas redes sociais mostravam os torcedores do Boca Juniors cantando em Copacabana mais cedo. Imagens capturadas de um prédio na orla exibiam a correria entre torcedores e banhistas.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro havia reforçado as medidas de segurança em Copacabana, incluindo o uso de monitoramento por vídeo feito por um helicóptero. Durante o conflito, foram relatados disparos de balas de borracha e o uso de gás de pimenta. Dois torcedores, um brasileiro e um argentino, foram detidos pelas autoridades.

Este não foi o único incidente envolvendo torcedores do Fluminense e do Boca Juniors no Rio de Janeiro nesta semana. Na segunda-feira, outro grupo de torcedores do Fluminense agrediu torcedores argentinos na zona sul da cidade, resultando na prisão de três brasileiros. Nas redes sociais, provocação mútua entre as torcidas tem sido comum, com referências às injúrias raciais que vêm se tornando parte desses confrontos entre argentinos e brasileiros.