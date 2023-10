Veja os valores dos ingressos para a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors

A venda de ingressos para a final da Conmebol Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, que ocorre no dia 4 de novembro no Maracanã, no Rio de Janeiro, iniciará na próxima segunda-feira às 15h. Os ingressos serão disponibilizados na categoria 3, reservada aos clubes finalistas.

Os adeptos do Fluminense ocuparão o Setor Sul na partida decisiva da Libertadores, conforme confirmado por um documento enviado pela entidade ao clube. Como resultado, os seguidores do Boca ocuparão o Setor Norte. Cada grupo de torcedores terá acesso a 20 mil ingressos localizados atrás dos gols.

Os sócios do Fluminense receberão prioridade, seguindo critérios específicos de acordo com a categoria a que pertencem. No entanto, cada indivíduo terá permissão para comprar apenas um ingresso, diferente do que é comum nos jogos em casa do Fluminense, onde os detentores de planos, como o Família, costumam adquirir mais de um ingresso.

Em conformidade com as normas da Conmebol, aqueles que já adquiriram ingressos nas categorias 1 e 2 (setores Leste e Oeste) não poderão comprar ingressos na categoria 3 (setor Sul). Portadores de ingressos vinculados a categorias 1 ou 2, adquiridos por outros torcedores, poderão comprar ingressos na categoria 3 (setor Sul), mas não poderão ser portadores desses ingressos.

Valores

O preço dos ingressos na categoria 3 será de R$ 260,00, exclusivamente para os clubes finalistas.

O cronograma de abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios dos planos Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol - 16/10 (segunda), às 15h

Sócios dos planos Arquiba 60% / Pacote Jogos - 16/10 (segunda), às 17h

Sócios do plano Guerreiro - 16/10 (segunda), às 19h

Público em geral - 16/10 (segunda), às 21h

Os ingressos terão valores de R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia-entrada);

A venda online ocorrerá no site libertadores.eleventickets.com. A CONMEBOL aconselha que os torcedores façam o cadastro antecipadamente no site;

Informações sobre gratuidades serão divulgadas em breve pela CONMEBOL;

As condições para a meia-entrada já estão disponíveis no site da CONMEBOL.