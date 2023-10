Fluminense x Boca Juniors: Conmebol define horário do jogo e a divisão de torcidas

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou o horário da final da Copa Libertadores de 2023. Segundo a entidade, Fluminense e Boca Juniors-ARG vão se enfrentar, no estádio do Maracanã, às 17h, do dia 4 de novembro.

Além disso, a Conmebol divulgou quais os setores do estádio que serão utilizados pelas torcidas dos finalistas. Os torcedores do Fluminense vão ficar no setor Sul do Maracanã, enquanto os Xeneizes ficarão no setor Norte. Cada uma das torcidas terá direito a 20 mil ingressos na área atrás dos gols.

Além da definição do lado da torcida tricolor, a Conmebol também informou ao clube que Fernando Diniz e o banco do Fluminense ficarão do lado direito das cabines. Local onde normalmente já se posicionam.

Vale destacar que as vendas de ingressos para as finais já estão abertas no site da Conmebol, no entanto apenas para os setores Oeste e Leste, que são mistos. As entradas específicas para as torcidas de Fluminense e Boca serão comercializadas em breve, pelos próprios clubes.