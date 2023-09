Conmebol inicia venda de ingressos para final da Libertadores no Maracanã; veja como comprar

A Conmebol iniciou nesta terça-feira (12) a venda dos ingressos para a grande final da Conmebol Libertadores. O jogo vai ser realizado no dia 4 de novembro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Por enquanto, Fluminense, Palmeiras, Internacional e Boca Juniors seguem na competição em busca da vaga na grande final.



O Maracanã vai ser dividido por categorias, e os valores dos ingressos variam de acordo com o setor. Ingressos para a categoria 1 estão custando R$ 1.300, para a categoria 2 estão custando R$ 800 e para a categoria 3 R$ 250, de forma exclusiva para os clubes finalistas, não estando disponível para venda ao público geral.

Os torcedores interessados em participar do evento podem garantir os ingressos por meio da plataforma oficial de vendas da Libertadores. As entradas são nominais e intransferíveis, e cada usuário só pode comprar no máximo cinco ingressos, já denominando os nomes dos acompanhantes.

As semifinais da Libertadores serão disputadas entre 27 de setembro e 4 de outubro, com três times brasileiros na penúltima etapa pelo terceiro ano consecutivo. Cada time já garantiu R$ 12 milhões por chegar na semifinal e o grande campeão vai garantir mais R$ 94 milhões.

Confira os jogos da semifinal:

Jogos de ida

Fluminense x Internacional - Maracanã, 27 de setembro, às 21h30

Boca Juniors x Palmeiras - La Bombonera, 28 de setembro, às 21h30

Jogos de volta

Internacional x Fluminense - Beira-Rio, 4 de outubro, às 21h30

Palmeiras x Boca Juniors - Allianz Parque, 5 de outubro, às 21h30