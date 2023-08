Abel Ferreira exige permanência de Rony no Palmeiras após show na Libertadores

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, fez elogios ao atacante Rony, destaque do Verdão na vitória de 4 a 0 sobre o Deportivo Pereira, pela Libertadores, na última quarta-feira (24). Segundo o treinador, a presença do paraense na equipe, assim como a de outros jogadores, é fundamental para que o time continue avançando no torneio. O português, inclusive, condicionou a sua permanencia no Brasil à manutenção desses atletas.

"Espero que segurem. Espero que o Veiga não vá para lado nenhum. Que o Rony, Zé, Gómez não vão para lado nenhum. Se eles começarem a ir para todos os lados, eu também tenho que ir. Não faço milagres. Preciso deles, como eles precisam de mim", destacou Abel.

Pela Libertadores, Rony viveu uma noite perfeita na Colômbia. Contra o Deportivo Pereira, o atacante participou de todos os gols do Palmeiras na goleada por 4 a 0. Veja os lances: