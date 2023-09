Messi compra mansão avaliada em mais de US$ 10,8 milhões na Flórida; confira

Leonel Messi comprou uma nova mansão para a família, onde deve ficar durante o período de contrato com o Inter Miami, dos Estados Unidos. Localizada em Bay Colony, na Flórida, a casa é avaliada em mais de US$ 10, 8 milhões (cerca de R$ 58 milhões).

O imóvel de luxo conta com piscina de frente para o mar, academia completa para auxílio de treinos, spa e uma fazenda com diversos animais. Além disso, tem nove quartos, uma suíte master, cozinha italiana e fica a apenas 15 minutos do estádio do Inter Miami; Confira!

Sala e cozinha italiana da mansão (Reprodução/Compass Florida LLC)

Messi está no Inter Miami desde julho deste ano, após duas temporadas no Paris Saint-Germain. No clube da MLS (Major League Soccer), o craque argentino conquistou o título da Leagues Cup e coleciona 11 gols em 11 partidas.

Imóvel de luxo inclui piscina, academia, spa e fazenda (Reprodução/Compass Florida LLC)

Na Seleção Argentina, o camisa 10 enfrenta nesta terça-feira (12), a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo acontece no estádio Hernando Siles, em La Paz, às 17h (horário de Brasília).

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)