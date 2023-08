Filho de Messi entra para categoria de base do sub-12 do Inter Miami

Thiago Messi, filho de Lionel Messi, é o mais novo jogador da categoria sub-12 do Inter Miami. O primogênito do craque argentino e sua esposa, Antonella Roccuzzo, foi anunciado pelas redes sociais do clube na última sexta-feira, 25, como atleta da categoria de base.

VEJA MAIS

Na publicação, o herdeiro da bola chama atenção pelas habilidades técnicas durante um vídeo jogando no campo. Thiago, que vai completar 11 anos em novembro, deve entrar no time sub-12 do clube americano na próxima temporada, para disputar na liga regional Florida Academy League.

Após a notícia, alguns internautas admiraram o futuro craque, e relembraram outros momentos em que tirou o fôlego dos torcedores. “Ciro será o herdeiro do Messi”, disse um internauta.

Nos Estados Unidos, Messi se juntou à liga da MLS (Major League Soccer) por mais tranquilidade com os três filhos e a esposa, Antonella Roccuzzo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)