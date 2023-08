Brasileiro recordista de jogos na MLS enumera craques contra quem jogou e expectativa por Messi

Felipe Martins é um nome pouco conhecido pelos fãs de futebol brasileiros. Apesar de ter nascido no Brasil, o meio-campista do Orlando City nunca jogou no continente sul-americano e chegou aos Estados Unidos em 2012. Em entrevista ao portal oGol, falou sobre os craques que já enfrentou e sua expectativa para jogar contra o argentino Lionel Messi.

Felipe tem 32 anos e foi para o futebol italiano ainda não divisão de base. Jogou no Padova mas foi comprado em 2009 pelo Winterthur, da Suíça. Teve passagens por outros dois clubes do país antes de ser chamado para jogar no Montréal, no final de 2011. Poucos anos depois, em 2015, foi contratado pelo New York RB, onde viveu o melhor momento de sua carreira. Após passagens por outros clubes, foi contratado pelo Orlando City no início deste ano.

Seleção de craques contra quem já jogou na MLS

O meio-campista é o recordista brasileiro em jogos pela MLS: está próximo de completar 150 partidas. Durante o tempo que passou pela liga, enfrentou diversos craques do futebol mundial, como Ibrahimovic, Kaká e David Beckham. Para o portal, o jogador construiu uma seleção com os melhores jogadores contra quem já jogou. São eles:

Goleiro : Tim Howard (EUA);

: Tim Howard (EUA); Defensores : Carlos Bocanegra (EUA), Chiellini (ITA) e Ashley Cole (ING);

: Carlos Bocanegra (EUA), Chiellini (ITA) e Ashley Cole (ING); Meio-campistas : Andrea Pirlo (ITA), Gerrard (ING), Beckham (ING), Lampard (ING) e Kaká (BRA);

: Andrea Pirlo (ITA), Gerrard (ING), Beckham (ING), Lampard (ING) e Kaká (BRA); Atacantes: David Villa (ESP) e Ibrahimovic (SUE).

Felipe estreia contra Messi com derrota

Felipe jogou contra Messi pela primeira vez na última quarta (2), pela Copa das Ligas. O jogador entrou aos 35 minutos do segundo tempo, pouco tempo depois de Messi marcar seu segundo gol na noite e ampliar a vantagem de sua equipe para 3x1, placar final da partida.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)