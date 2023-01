Jogador na MLS, Anton Walkes morre após acidente de barco; zagueiro foi revelado no Tottenham

O zagueiro inglês Anton Walkes morreu nesta quinta-feira (19), após sofrer um acidente enquanto andava de barco no Sul da Flórida (EUA). O jogador de 25 anos defendia a camisa do Charlotte FC, da liga estadunidense de futebol. Ele foi encontrado inconsciente próximo ao estádio Miami Marine.

Nascido em Londres, o jogador foi revelado pelo Tottenham e jogou no Atlanta United e no Portsmouth até ser transferido para o clube dos Estados Unidos em 2022. O proprietário do time estadunidense publicou uma mensagem em comunicado divulgado pelo clube:

“Todos estão devastados com a morte de Anton Walkes. Ele era um tremendo filho, pai, parceiro e companheiro cuja maneira de levar a vida tocava a todos que o conheciam. Ele fez todos ao seu redor pessoas melhores, em todas as áreas da vida, e representou o Charlotte FC no mais alto nível, dentro e fora de campo”, disse David Tepper.

A Major Soccer League e o Charlotte FC irão coordenar os esforços para dar assistência e recursos para outros atletas e familiares de Walkes.

“Não há palavras para descrever a tristeza de todos da Major League Soccer hoje após sabermos da morte trágica de Anton Walkes, do Charlotte FC. Anton era um jogador talentoso e dedicado, que amava seus companheiros e fãs. Oferecemos nossas profundas condolências à família, amigos e todos ligados ao Charlotte FC”, publicou em nota a MSL.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)