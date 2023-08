Messi comanda vitória do Inter Miami e tem melhor início de carreira

Cinco gols em três jogos. Esse foi o score de Lionel Messi no início da atuação pelo Inter Miami, que superou a própria marca junto ao Barcelona e ao PSG. Nesta quarta-feira (2), o argentino brilhou na clássica partida entre Inter e Orlando City, encerrada com o placar de 3 a 1, rumo às oitavas de final da Leagues Cup, competição disputada entre times da MLS e LigaMX, do México.

Com pouco tempo na equipe norte-americana, Messi mudou o desempenho do Inter, que estava sem vitória há seis jogos na temporada. Além do argentino, Jordi Alba também fez estreia na partida ao lado de Segio Busquets e Josef Martínez, que marcou um gol e deu assistência para o argentino.

Diante da última colocação na tabela da MLS (Major League Soccer), os torcedores tem esperanças de que a atuação de Messi mude esse cenário. O início do craque no novo clube é o melhor de sua carreira e supera o desempenhos nas três primeiras partidas no Barcelona e no PSG; confira

Desempenho de Lionel Messi

Barcelona, em 2004: 3 jogos, 0 gols e 0 assistência.

Paris Saint-Germain, em 2021: 3 jogos, 1 gol e 0 assistência.

Inter Miami, em 2023: 3 jogos, 5 gols e 1 assistência.

O Inter Miami segue nas oitavas de final da competição e tem próximo duelo com o FC Dallas, neste domingo (06/08). O time adversário já eliminou o Mazatlán, do México, por 2 a 1.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)