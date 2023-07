Atlanta United é o 100º clube a sofrer gol de Messi; confira a lista completa

Lionel Messi estreou como titular na equipe do Inter Miami com o pé esquerdo. Sim, porque como já se sabe o craque argentino é canhoto. E foi dele que saíram dois gols ainda aos 20 minutos do primeiro tempo. Além de abrir o placar na estreia contra o Atlanta United pela Leagues Cup, Messi conseguiu mais um feito: agora, o clube comandado por Gonzalo Pineda se tornou o 100º a sofrer gols do camisa 10.

O argentino também deu uma assistência, contribuindo para o placar final de 4 a 0 contra o Atlanta, pela segunda rodada do Campeonato. Com a partida da última terça-feira (25), o Atlanta tornou o primeiro time norte-americano a sofrer gol de Messi.

A equipe que mais sofreu, entre os clubes de 23 países diferentes, foi o Sevilla. Durante a trajetória de 21 anos pelo Barcelona, Lionei emplacou 38 gols sobre o time treinado atualmente por José Luis Mendilibar.

Confira a lista completa:

Espanha - 41 times

Sevilla - 38 gols;

Atlético de Madrid - 32 gols;

Valencia - 30 gols;

Athletic Bilbao - 29 gols;

Betis - 26 gols;

Real Madrid - 26 gols;

Osasuna - 25 gols;

Espanyol - 25 gols;

Levante - 24 gols;

Getafe - 21 gols;

Deportivo La Coruña - 20 gols;

Eibar - 20 gols;

Rayo Vallecano - 18 gols;

Real Sociedad - 18 gols;

Villarreal - 17 gols;

Mallorca - 16 gols;

Granada - 15 gols;

Zaragoza - 14 gols;

Celta - 14 gols;

Almería - 13 gols;

Alavés - 13 gols;

Málaga - 13 gols;

Racing Santander - 12 gols;

Leganés - 11 gols;

Valladolid - 8 gols;

Elche - 7 gols;

Córdoba - 6 gols;

Sporting Gijón - 6 gols;

Tenerife - 5 gols;

Huesca - 4 gols;

Girona - 4 gols;

Las Palmas - 4 gols;

Recreativo Huelva - 3 gols;

Hércules - 2 gols;

Gimnàstic - 2 gols;

Numancia - 2 gols;

Ceuta - 1 gol;

Benidorm - 1 gol;

Cádiz - 1 gol;

Cultural Leonesa - 1 gol;

Albacete - 1 gol.

França - 15 times

Paris Saint-Germain - 6 gols;

Lyon - 6 gols;

Montpellier - 3 gols;

Lille - 3 gols;

Nantes - 3 gols;

Clermont - 2 gols;

Nice - 2 gols;

Lens - 2 gols;

Ajaccio - 1 gol;

Lorient - 1 gol;

Troyes - 1 gol;

Angers - 1 gol;

Olympique de Marselha - 1 gol;

Toulouse - 1 gol;

Strasbourg - 1 gol.

Alemanha - 7 times

Bayer Leverkusen - 7 gols;

Bayern de Munique - 4 gols;

Stuttgart - 3 gols;

RB Leipzig - 2 gols;

Borussia Dortmund - 1 gol;

Werder Bremen - 1 gol;

Borussia Mönchengladbach - 1 gol.

Inglaterra - 6 times

Arsenal - 9 gols;

Manchester City - 7 gols;

Manchester United - 4 gols;

Chelsea - 3 gols;

Liverpool - 2 gols;

Tottenham - 2 gols.

Itália - 4 times

Milan - 8 gols;

Juventus - 3 gols;

Roma - 2 gols;

Napoli - 1 gol.

Portugal - 3 times

Sporting - 1 gol;

Porto - 1 gol;

Benfica - 1 gol.

Escócia - 2 times

Celtic - 8 gols;

Rangers - 1 gol;

Holanda - 2 times

Ajax - 6 gols;

PSV - 4 gols.

República Tcheca - 2 times

Viktoria Plzen - 3 gols;

Slavia Praga - 1 gol.

Ucrânia - 2 times

Dínamo Kiev - 3 gols;

Shakhtar Donetsk - 3 gols.

Argentina - 2 times

River Plate - 1 gol;

Estudiantes - 1 gol.

Grécia - 2 times

Panathinaikos - 4 gols;

Olympiacos - 1 gol.

México - 2 times

Atlante - 1 gol;

Cruz Azul - 1 gol.

Rússia - 1 time

Spartak Moscou - 4 gols.

Dinamarca - 1 time

Copenhagen - 3 gols.

Chipre - 1 time

Apoel - 3 gols.

Israel - 1 time

Maccabi Haifa - 3 gols.

Suíça - 1 time

Basel - 2 gols.

Brasil - 1 time

Santos - 2 gols.

Hungria - 1 time

Ferencvaros - 1 gol.

Bielorrússia - 1 time

BATE Borisov - 2 gols.

Bélgica - 1 time

Club Brugge - 2 gols.

Estados Unidos - 1 time

Atlanta United - 2 gols.