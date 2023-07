Messi pode estrear pelo Inter Miami hoje; craque compartilha vídeo convidando torcedores

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi se prepara para estrear com a camisa de seu mais novo time nesta sexta-feira (21), aos 36 anos. O craque argentino publicou um vídeo onde convida os torcedores a assistirem o jogo entre seu clube, o Inter Miami, e o Cruz Azul, do México.

O jogo será válido pela primeira rodada da Copa das Ligas, uma competição que reúne times da Major League Soccer (MLS) e a Primera División de México. O vídeo promocional compartilhado por Messi mostra o craque se preparando para jogar com a camisa do time norte-americano, como se estivesse prestes a entrar em campo, um indicativo de que estreará nesta sexta. Veja:

Inter Miami x Cruz Azul

O Inter Miami fará sua primeira partida pela Copa das Ligas nesta sexta-feira, 21 de julho, às 21h30 (horário de Brasília). A equipe enfrentará o Cruz Azul, que atualmente ocupa a última colocação do Campeonato Mexicano, com um retrospecto de três derrotas em três partidas. As equipes compõem o grupo J, que ainda conta com o Atlanta United.

A equipe Cruz Azul foi campeã da primeira edição da Copa das Ligas, que ocorreu em 2019.

Quando Messi estreia pelo Inter Miami?

O argentino Lionel Messi deve estrear pelo Inter Miami nesta sexta, 21 de julho. O jogador foi apresentado pelo clube norte-americano no último domingo (16) e já está liberado para jogar. Na última quarta-feira (19) o ex-jogador e co-proprietário do clube, David Beckham, declarou que Messi será escalado para a partida, mas não deve começar como titular.

Além do argentino, o Inter Miami também com outro ídolo do Barcelona: o volante espanhol Sergio Busquets.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)