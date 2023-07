Inter Miami x Cruz Azul: onde assistir ao vivo e online hoje à estreia de Messi pela Leagues Cup

A partida Inter Miami x Cruz Azul será nesta sexta-feira (21), pela Leagues Cup, dos EUA. O jogo começa às 21h (horário de Brasília) no DRV PNK Stadium, na Flórida, pela primeira rodada da competição. O duelo marcará a estreia de Messi no futebol norte-americano, como informou o dono do time, David Beckham.

Onde assistir Inter Miami x Cruz Azul ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela internet na Apple TV+ (MLS Season Pass).

Inter Miami x Cruz Azul: como chegam

O Inter Miami precisa bastante do craque argentino. Atualmente, é o último colocado da MLS com apenas 18 pontos em 22 jogos disputados. Além de Messi, o clube do ídolo inglês, David Beckham, também contratou Sergio Busquets e Jordi Alba, todos, agora, sob o comando de Tata Martino.

No Cruz Azul, o momento também é de preocupação dentro de campo. O time do técnico brasileiro Tuca Ferretti é lanterninha no México, sem ponto algum nas três rodadas do Campeonato nacional.

Prováveis escalações: Inter Miami x Cruz Azul

Inter Miami: Callender, Allen, Miller, Kryvtsov, Fray, Arroya, Busquets, Cremaschi, Messi, Josef Martinez e Taylor. Técnico: Tata Martino

Cruz Azul: Gudino, Rivero, Salcedo, Ditta, Huescas, Lira, Castano, Moises, Rotondi, Tabo, Cambindo. Técnico: Tuca Ferreti

FICHA TÉCNICA

Inter Miami x Cruz Azul

Leagues Cup

Local: DRV PNK Stadium, na Flórida

Data/Horário: 21/07/2023, às 21h (de Brasília)