FC Dallas x Charlotte: onde assistir ao vivo e online hoje pela Leagues Cup

A partida FC Dallas x Charlotte será nesta sexta-feira (21), pela Leagues Cup, dos EUA. O jogo começa às 22h (horário de Brasília) no Toyota Stadium, em Frisco, pela primeira rodada da competição.

VEJA MAIS

Onde assistir FC Dallas x Charlotte ao vivo?

A partida não será transmitida ao vivo pela internet no Brasil.

FC Dallas x Charlotte: como chegam

O FC Dallas vem de três derrotas consecutivas na Conferência Oeste da Major League Soccer, mas chega à Leagues Cup com a missão de apagar o retrospecto anterior e respirar novos ares. O fator principal para isso é a torcida. Isos porque, como mandante, o Dallas tem seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

No Charlotte, o momento é bem mais complicado. A equipe não vence há oito jogos na MLS. No último jogo, perdeu para o CF Montreal, no Canadá, por 2 a 0. Como visitante, foram duas vitórias, dois empates e seis derrotas na competição.

Prováveis escalações: FC Dallas x Charlotte

FC Dallas: Maarten Paes, Geovane Jesus, Nkosi Tafari, Sebastien Ibeagha, Sam Junqua, Facundo Quignon, Edwin Cerrillo, Sebastian Lletget, Jáder Obrian, Bernard Kamungo, Alan Velasco

Charlotte: Kristijan Kahlina, Nathan Byrne, Jan Sobociński, Guzmán Corujo, Bill Tuiloma, Ashley Westwood, Brandt Bronico, Scott Arfield, Kamil Jóźwiak , Karol Swiderski, Kerwin Vargas

FICHA TÉCNICA

FC Dallas x Charlotte

Leagues Cup

Local: Toyota Stadium, em Frisco

Data/Horário: 21/07/2023, às 22h (de Brasília)