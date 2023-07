Apresentação do Messi hoje no Inter Miami; veja horário e como assistir

O argentino Lionel Messi será apresentado oficialmente pelo Inter Miami, neste domingo (16h), às 19h (horário de Brasília), no Estádio DRV PNK, na cidade de Fort Lauderdale.

A expectativa é que Messi discurse do gramado para os torcedores presentes. Os portões serão abertos às 18h. O estádio tem capacidade para 18 mil pessoas e a transmissão é do serviço de streaming Apple TV+, que exibe as partidas do campeonato de futebol dos Estados Unidos.

A provável estreia do craque pelo time norte-americano deve ser na sexta-feira (21), quando o Inter Miami enfrenta o Cruz Azul, do México, em seu primeiro compromisso pela Copa das Ligas 2023. A competição reúne equipes da Major League Soccer e da liga mexicana.

O contrato de Lionel Messi com o Inter Miami será válido até o fim de 2025. Ele já foi anunciado duas vezes pelo Inter Miami como novo reforço. A primeira no dia 7 de junho, e a segunda neste sábado, já vestindo a camisa oficial do time. Messi já vem treinando com o resto do elenco.

O craque argentino ocupará a posição de "Designated Player" do Inter Miami, ou seja, será o jogador com salário acima do teto permitido pela MLS. O Miami ocupa o último lugar na tabela de classificação da Conferência Leste da liga dos EUA.

Existe a possibilidade de outras contratações do Inter Miami também serem apresentadas neste domingo, como o volante Busquets e o técnico Tata Martino. Ambos trabalharam com Messi no Barcelona.