Segurança de Messi viraliza nas redes sociais com 'marcação' até dentro de campo; vídeos

Lionel Messi continua a impressionar no futebol dos Estados Unidos. Após um mês de sua estreia pelo Inter de Miami. Nesta quarta-feira (23), a equipe conquistou a vitória e chegou à final da US Open Cup, segunda disputa de título desde que Messi chegou. Além de suas habilidades em campo roubarem a cena, outra coisa tem chamado atenção: a presença constante de seu segurança particular.

O segurança de Messi, Yassine Chueko, vem ganhando destaque nos bastidores, por acompanhar o jogador mesmo durante as partidas. Segundo informações do jornal La Nacion, Chueko é um ex-soldado com experiência em combates no Iraque e no Afeganistão.

A presença atenta do guarda-costas foi notada por fãs nas redes sociais e vários vídeos que mostram ele seguindo cada movimento de Messi em campo viralizaram.

Vídeos compartilhados nas redes sociais revelam Chueko acompanhando de perto cada passo do jogador, inclusive durante celebrações de gols com seus colegas de equipe. Um torcedor brincou e disse que o segurança "marca melhor que os zagueiros".

Além disso, o segurança é visto analisando os arredores de locais como hotéis antes de permitir a entrada de Messi e de sua delegação. O trabalho dele não se limita ao campo, já que ele também é visto acompanhando a família do jogador durante seus passeios pela cidade.

Chueko também fica os 90 minutos da partida em campo para proteger Messi. Em um dos vídeos, um fã invade o local para tirar foto com o ídolo, mas o segurança rapidamente impede que ele chegue perto do jogador.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)