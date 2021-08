Ex-Miss Bumbum faz tatuagem na região íntima em homenagem a Messi

A modelo paulista Suzy Cortez, de 31 anos, fã do jogador de futebol Lionel Messi, resolveu fazer uma tatuagem em homenagem ao argentino em um lugar bastante inusitado: no ânus. O procedimento, feito em um estúdio localizado em Moema, bairro nobre de São Paulo, foi uma promessa feita caso a seleção da Argentina vencesse a Copa América 2021. As informações são do portal Metrópoles.

“Eu acredito que quando ele [Messi] souber, com certeza vai querer ver a tatuagem, mas com muito medo da ciumenta da Antonella [Roccuzzo, mulher do jogador]”, alfinetou Suzy, que possui mais outra obra artística feita na pele em demonstração de afeto ao atleta.

No entanto, o traçado feito em sua pele, na região íntima, permanece como um segredo, e ainda não foi revelado pela ex- Miss Bumbum.